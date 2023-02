Biella, identificato il conducente dell'auto che ha investito il bambino di 6 anni

Sembra proprio che siano state decisive le immagini di videosorveglianza per identificare il conducente dell'auto che, nella mattinata di sabato, ha investito un bambino di 6 anni in via per Candelo. Non sono ancora state rese le sue generalità ma potrebbe trattarsi di un 50enne residente a Biella.

Il piccolo, in compagnia della madre, era stato urtato dal mezzo: subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale con ferite ritenute guaribili in pochi giorni. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale. Ora resta da capire l'accusa della denuncia a cui verrà sottoposto. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime ore.