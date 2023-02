Tollegno, cinque giorni di festa per il Carnevale - Foto archivio newsbiella.it edizioni precedenti

Dopo l’”antipasto” con la fagiolata di domenica scorsa, il Carnevale di Tollegno 2023 entra nel vivo con 5 giorni di festa ed allegria.

A cominciare da domani, venerdì 10 febbraio. Alle 20:45 le maschere Gatto e Micia apriranno la festa in Municipio. A seguire, alle 21:15, la sfilata per via Garibaldi sulle note di della street band Eva Cèra, e la serata danzante con La Nuova Allegra Compagnia e le maschere biellesi e valsesiane.

Sabato 11 la tradizionale cena di Carnevale alle 19:45, seguita dal veglionissimo in compagnia dell’orchestra Enrico Negro.

Domenica 12 si comincia alle 10 con la Santa Messa, A seguire la sfilata in maschera e l’aperitivo alla Baita del Gatto, dove, nel pomeriggio, alle 15, ci sarà il Carnevale dei Bimbi, e, alle 19:30, l’apericena accompagnato da Max Music.

Lunedì 13 si aprirà alle 10:30 con Gatto e Micia in visita ai bambini della materna ed elementare. Alle 15 la distribuzione della Fagiolatissima, e, alle 21:30, Gran Bal Dal Lunes in maschera con la musica di Giuliano e I Baroni e premiazione della maschera più originale.

Gatto e Micia chiuderanno il Carnevale 2023 facendo visita nella mattina di martedì 14 febbraio ad anziani ed ammalati.

Per informazioni e prenotazioni: 015421992; 3398543653.