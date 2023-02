Vigliano, erogati contributi comunali per la locazione: oltre 21mila euro a 34 richiedenti

Si è conclusa, nei giorni scorsi, a Vigliano Biellese, l’erogazione dei contributi comunali per il sostegno alla locazione: 34 i beneficiari e 21.300 euro circa l’ammontare complessivo della somma distribuita.

«Il bando si è chiuso il 23 dicembre scorso – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Elena Ottino – e nelle scorse settimane è stata condotta l’istruttoria sui requisiti dichiarati dai cittadini. Le istanze presentate sono state 34, tutte ammissibili al beneficio. A ciascuno dei richiedenti è stato attribuito un contributo pari al canone mensile, più un’ulteriore mensilità calcolata al 97,5%. La scorsa settimana sono state effettuate tutte le liquidazioni: abbiamo proceduto nel modo più snello e veloce possibile per andare incontro alle esigenze di quanti si rivolgono al Comune per ottenere un aiuto economico in questo periodo complicato. Dopo l’erogazione dei buoni spesa, completata entro lo scorso Natale, l’aver concluso in tempi brevi anche questo bando rappresenta un risultato significativo ed un segnale di vicinanza dell’ente comunale alle situazioni di maggiore fragilità. Gli uffici sono stati impegnati contestualmente nella ricezione delle domande per l’accesso ai fondi statali e regionali di sostegno alla locazione: il tutto è ora all’attenzione di Biella, comune capofila, per le verifiche di competenza.»

«L’aumento dei prezzi dei beni al consumo e delle forniture di energia – conclude il sindaco Cristina Vazzoler – ha inciso in modo drammatico sui redditi più bassi. Per questo il Comune ha attuato tutte le misure di sostegno possibili, utilizzando in modo pieno e tempestivo le risorse disponibili. Auspichiamo che anche nell’anno corrente sia possibile destinare al settore sociale fondi adeguati a sostenere le necessità dei più deboli».