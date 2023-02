Lavori sulla linea Biella-Santhià, ecco come cambia la viabilità a Salussola

Cambia la viabilità a Salussola. Ne dà notizia il sindaco Manuela Chioda sui canali social del Comune: “Ferrovie dello Stato sta effettuando alcuni lavori sui binari della linea Biella- Santhià in prossimità di Vigellio, per cui i passaggi a livelli saranno chiusi. Sarà possibile utilizzare la strada via Campagnola in alternativa ed il passaggio di Vigellio, in località Casetto, e percorribile solo per gli abitanti di Vigellio per non intasare troppo il traffico. I giorni di chiusura vanno dal 9 febbraio al 17. Si tratta di una miglioria della viabilità ferroviaria conforme ai treni di nuova generazione che necessitano di binari più robusti; inoltre, la sostituzione è una misura anche di cautela e di maggiore sicurezza per chi viaggia utilizzando il treno”.