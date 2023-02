Terremoto in Turchia e Siria, l'appello di Auser Cossato: “Aiutiamoli insieme”

Le immagini devastanti del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria hanno profondamente colpito l'intero pianeta. Da giorni, è partita una corposa campagna di supporto e vicinanza alle due comunità. E nel nostro Biellese non mancano gli esempi di chi ha scelto di attivarsi per raccogliere beni di prima necessità. Tra questi, è presente l'Auser Cossato che, per bocca del suo presidente Marco Abate, ha annunciato il proprio sostegno.

“Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è stato devastante e ha seminato morte e distruzione – sottolinea Abate - Pensando a questo e alle persone che stanno soffrendo, Auser Cossato ODV ha deciso di impegnarsi in una raccolta di beni di prima necessità da inviare tramite canali ufficiali che ci ha indicato l'ambasciata della Turchia di Roma, che ci ha risposto velocemente e con grande professionalità. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle associazioni, ai commercianti e alle attività imprenditoriali cossatesi e biellesi, che ci hanno supportato nella precedente raccolta a favore della popolazione ucraina e a tutti quelli che lo vorranno, di darci una mano per cercare di portare alle popolazioni colpite dal sisma un piccolo sostegno che si aggiunga a molti altri”.

Questi gli orari di apertura della sede di Cossato per la consegna: mercoledì e sabato mattina dalle 9 alle 11.45; martedì, giovedì e venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, a partire dal 14 febbraio. “Saremo presenti – conclude Abate – nel nostro spazio di via Mazzini 68. Chi lo riterrà opportuno può avere la possibilità di effettuare un bonifico sempre ad Auser Cossato. Per info: 3491287320”.