Biella, il Prefetto in visita alla Questura

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Biella, Dott.ssa Silvana D’Agostino, ad un mese dal suo insediamento, si è recata in Questura per una visita e per incontrare i Funzionari, il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Durante l’incontro il Prefetto ha sottolineato l’importanza del sinergico e stretto rapporto tra il Prefetto ed il Questore, che sono ambedue Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e, segnatamente, il primo a competenza generale, con il delicato compito del coordinamento delle Forze di Polizia mentre, il secondo, con competenze di coordinamento tecnico operative. Le due Istituzioni si completano a vicenda per assicurare alla collettività le migliori condizioni di convivenza civile oltre che per garantire un equilibrato mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della provincia. Obiettivo questo il cui raggiungimento, aggiunge il Prefetto, non può prescindere dal necessario concorso delle altre Forze di Polizia operanti sul territorio.

Il Prefetto ha poi espresso un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, manifestando agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato profonda gratitudine per l’operato che giornalmente li vede impegnati nella lotta al crimine e nella prevenzione e repressione dei reati e quindi nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.