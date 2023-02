“Un canestro per amico”, a Pavignano il minibasket con Teens

“Un canestro per amico” è il titolo del corso di minibasket partito questa settimana a Pavignano, ed organizzato da Teens Basket Biella in collaborazione con l’Associazione Genitori di Pavignano.

Prima lezione con 35 bambini entusiasti della scuola primaria di Pavignano.

“Questo corso – spiega il Presidente Teens Luciano D’Agostino – è completamente gratuito e fa parte dei nostri obiettivi di promozione del minibasket sul territorio, soprattutto dopo quello che hanno passato i bambini durante l’emergenza sanitaria, quando le palestre non erano disponibili. Quindi, per noi è un motivo di orgoglio e gioia vedere tanti bambini felici in palestra per il minibasket”.