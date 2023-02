Costruzioni reti fognarie

Il tema delle fognature è un tema piuttosto complesso ed importante perché, anche se ci camminiamo sopra senza mai pensare che al di sotto della città esistono questi impianti così sofisticati, esistono e grazie ad essi riusciamo a vivere una vita salubre. Per la costruzione di reti fognarie possiamo contattare degli specialisti che si occupano di andare a gestire le fognature. La gestione di queste fognature è molto importante che avvenga eseguendo determinati criteri e standard, raggiungendo degli obiettivi che sono importanti per preservare la parte al di sopra del sottosuolo, quella dove le persone vivono e attingono acqua pulita. Ma spiegami meglio che cosa sono le fognature e che cosa possiamo fare per utilizzarlo in maniera corretta e per garantire una certa manutenzione da questo punto di vista. Le fognature sono fognature cittadine o fognature statiche. Le fognature cittadine sono quelle che sono state pensate sulla base di una intricata tipologia di canali e di tubature che sono state pensate e costruite in pendenza. Queste fognature, chiaramente, collegano la città al depuratore che di solito si trova fuori dalla città stessa. Di modo da veicolare lontano dalla vita cittadina tutte quelle acque sporche che sono il risultato degli scarichi domestici. Da questo punto di vista possiamo assolutamente dire che le fognature ci aiutano a mantenere una vita in superficie pulito, si aiutano a tenere diviso l’acqua potabile dall’acqua sporca.

Perché poi l’acqua sporca verrà portata al depuratore e verrà gestito in quella maniera idoneo a ripulirla e a rimetterla in circolo.

Le fognature statiche e la loro gestione

Parliamo adesso di un’altra tipologia di fognature, che non sono collegate al depuratore e che non sono collegate neanche alle fognature cittadine.sono fognatura che sono isolate e si collocano anche distanti l’una dall’altra. Si tratta delle fosse biologiche e dei pozzi neri. Le fosse biologiche e i pozzi neri rientrano all’interno della categoria delle fognature statiche.

Questo tipo di struttura è molto importante per le persone che vivono al di fuori del centro urbano, dove le fognature cittadine non riescono a giungere. I pozzi neri sono in fognature statiche e si trovano diversi metri sotto terra.sono formati da una sorta di camera stagna gigante dove vengono depositati tutti i rifiuti liquidi provenienti dall’interno di una casa che è collegata al pozzo nero. Siccome il pozzo nero non ha un affaccio verso l’esterno (a parte una botola che serve per infilare all’interno un tubo proveniente dall’autospurghi), il pozzo nero deve essere svuotato meccanicamente.

Svuotare la meccanicamente il pozzo nero significa eliminare quello che c’è il suo interno una volta all’anno grazie ad uno spurgo professionale. E questo servizio è erogato da aziende che sono iscritto all’albo dei gestori ambientali e che si prodigano per aiutare i cittadini alle prese con le fognature sia fognature statiche che canali fognari cittadini.

Ovviamente questo tipo di azienda interviene sia per opere di manutenzione ordinaria come questa ma anche per opere di manutenzione straordinaria ovvero quando si verifica un problema che potrebbe metterci a rischio anche di salute.