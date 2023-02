San Maurizio d’Opaglio cerca artisti per rendere omaggio a San Giulio

Conoscete la leggenda di San Giulio? Come arrivò sull’isola dei draghi? E alla sua storia quali altri personaggi sono legati?

Il Comune di San Maurizio d’Opaglio, per valorizzare il territorio e i comuni confinanti, intende abbellire il proprio lungolago attraverso una collezione di opere d’arte in libera espressione che rappresenteranno la storia di san Giulio giunto dalla lontana isola greca di Egina con il fratello Giuliano. L’evangelizzatore, disteso il mantello sulle acque, raggiunse l’Isola per sconfiggere i draghi che la infestavano e vi costruì la centesima chiesa, oggi venerata Basilica.

‘Accademia delle Arti’ con sede legale a Orta San Giulio (No) e sede operativa nel ‘paese della musica’ di Quarna Sotto (VB) è incaricata di coordinare la realizzazione dell’intervento che si svilupperà in tre anni a partire dalla prossima estate. In spazi appositamente individuati, su alcune superfici disseminate nel percorso a lago tra la località ‘Pascolo’ e il confine con il Comune di Pella, chiunque voglia lavorare con la fantasia potrà predisporre bozzetti per murales, opere lignee o scultoree, utilizzando vari materiali che saranno destinati ad abbellire le facciate di alcune case o lungo la passeggiata a lago.

I bozzetti e/o le idee dovranno essere inviati entro la fine di febbraio per essere uniti ai primi dieci già pervenuti: una commissione artistica scelta dal Comune in collaborazione con Accademia delle Arti ed Ecomuseo Cusius valuterà le opere.

Fate lavorare il genio che è in voi: opere d’arte, installazioni, murales, fantasia e creatività caratterizzeranno la prima edizione di questa idea. Le proposte e/o le idee devono pervenire in formato JPG o PDF via mail all’indirizzo accademiadeimuridipinti@gmail.com . A breve avrà luogo una conferenza stampa per presentare le prime dieci opere già pervenute ed entro il mese di aprile ne seguirà una seconda.

N.B. I partecipanti dovranno indicare anche la Testata sulla quale avranno letto questo Comunicato stampa o altra notizia che parla del progetto.

Se vi interessa partecipare scriveteci e ne parleremo.