Benedetta Tobagi presenta a Biella "La Resistenza delle donne"

Venerdì 17 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Biella, in Piazza Curiel 13, la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi presenterà il suo libro "La Resistenza delle donne" edito da Einaudi.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Biella Domani, dal Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella e dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea di Vercelli, Biella e Borgosesia con la collaborazione della Biblioteca Civica.

Alla presentazione del libro prenderà parte Barbara Berruti, Direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino.

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una «metà della Storia» a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne.

La Resistenza delle donne è dedicato «A tutte le antenate»: se fosse una mappa, alla fine ci sarebbe un grosso «Voi siete qui». Insieme alle domande: E tu, ora, cosa farai? Come raccoglierai questa eredità?