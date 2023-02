Ladri a Pollone, portato via un serbatoio di carburante da 70 litri

Ladri in azione a Pollone. Stando alle prime informazioni raccolte, nei giorni scorsi si sarebbero introdotti all'interno di un garage coperto, che accoglie un mezzo utilizzato da un'impresa per i lavori di manutenzione ordinaria e piccoli servizi per il paese, e avrebbero asportato un serbatoio di carburante di circa 70 litri, di proprietà del Comune.

A dare l'allarme un addetto che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il danno è in fase di quantificazione. Indagano sull'accaduto i Carabinieri.