Auto fuori strada in Super, donna estratta dai Vigili del Fuoco (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Incidente in Superstrada poco dopo le 18 di oggi, 8 febbraio. Un'auto è finita fuori strada all'altezza del centro commerciale Bennet in direzione di Cossato. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre la conducente dal mezzo. In seguito, la donna è stata assistita dal personale sanitario del 118. Presenti anche i Carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.