Aib all'opera al Bellone al Piazzo e i bambini delle elementari ringraziano, FOTO

"Grazie Mille per il vostro aiuto, i bambini della scuola Ada Negri del Piazzo".

E' un messaggio semplice, mandato anche con tanti cuoricini, quello che i bambini delle elementari del Piazzo hanno inviato alla squadra Aib Biella Orso che si è messa di nuovo all'opera in città.

In questi giorni, i volontari hanno infatti liberato il sentiero dietro al campo sportivo del Bellone dagli arbusti. Un gesto carico di significato appunto soprattutto per i bambini della elementari del quartiere che hanno subito ringraziato chi ha loro liberato la strada per farsi una bella camminata nel verde del Piazzo.