Cancro io ti boccio, alunni di Tavigliano al fianco della ricerca

La parola RICERCA riconduce, come il termine CERCA, al latino circum = attorno (da cui anche il tardo latino circare = andare intorno) con l’aggiunta del rafforzativo ri- che sottolinea l’insistenza e l’intensità con cui si ripete questa azione di movimento intorno ad un oggetto, un argomento. Quasi inevitabile è l’accostamento di questo termine con la parola SCUOLA.

Tutti a scuola abbiamo “fatto la ricerca” per un progetto, per l’esame o nell’ambito di un lavoro di gruppo. Da sempre, in particolare negli ultimi anni, la SCUOLA è caratterizzata dalla ricerca di strategie per accompagnare in modo efficacie ogni alunna e ogni alunno nell’impegnativo compito di crescere come persona e come individuo. Dunque possiamo affermare che i termini SCUOLA e RICERCA viaggino spesso in compagnia, l’uno dell’altro.

È accaduto in questi giorni, anche alla scuola primaria di Tavigliano, nell’ambito dell’iniziativa Cancro io ti boccio, promossa dall’ Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per sensibilizzare le scuole sull’importanza del fare ricerca, la nostra scuola ha accettato volentieri di fare la sua parte. Il progetto prevedeva la distribuzione di Arance, miele di fiori d’arancio e marmellata di arance rosse di Sicilia, in cambio di un contributo che sarà devoluto in favore della RICERCA appunto. La risposta degli alunni, accompagnati da alcune lezioni di approfondimento su questo tema, e delle loro famiglie è stata forte e generosa. In una settimana di coordinamento, prenotazioni, distribuzioni e nuove richiese sono stati acquistati: 122 kg di arance, 15 kg di miele e 5 kg di marmellata.

Per un totale di 950 euro raccolti, una cifra superiore alle stime di AIRC per la vendita di questi prodotti. Un doveroso ringraziamento va alla generosità dei nostri bambini e delle loro famiglie, insieme a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. La scuola è, e sarà sempre, un luogo d’incontro, tra il desiderio di crescita e la volontà di diffondere la conoscenza; tra la generosità e l’impegno, necessari al fine di migliorare la vita.