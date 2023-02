Via libera alla Pedemontana, Simonetti soddisfatto: “Opera strategica per il territorio”

"Dopo un'attesa pluridecennale vediamo oggi concludersi l'iter di finanziamento della Pedemontana Piemontese grazie all'approvazione al CIPESS del progetto da parte del Sottosegretario Alessandro Morelli e il Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Sono bastati tre mesi di Governo Lega con Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture per sbloccare ciò che è ritenuta giustamente un'opera strategica per il nostro territorio. Poche parole ma tanti fatti caratterizzano il nostro modo di affrontare la responsabilità di Governo", Così commenta Roberto Simonetti, segretario provinciale di Lega Biella, la notizia tanto attesa per il Biellese.