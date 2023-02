Stefania Scola è la nuova direttrice dell'Inps di Biella

Dal 1° gennaio 2023 la nuova Direttrice della Sede Inps di Biella è la dott.ssa Stefania Scola.

La dott.ssa Scola, laureata in Economia e Commercio, arriva a Biella dopo aver ricoperto diversi incarichi in Liguria, come Dirigente dell'Area Regionale Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Inclusione Sociale, Invalidità Civile, Credito e Welfare e dell'Area regionale Entrate contributive. È stata inoltre Direttrice delle Sedi di Imperia, Savona e La Spezia.

"Vorrei poter mettere a frutto l'esperienza maturata - commenta Stefania Scola - con un ascolto attivo e propositivo del territorio, che è mia intenzione conoscere approfonditamente con l'obiettivo di dare un contributo fattivo e propositivo alla rete dei soggetti che operano per lo sviluppo economico e sociale del territorio".