Scossa di terremoto nelle Langhe

Una scossa di terremoto con magnitudo locale 2.9 della scala Richter è stata registrata alle ore 23:35:40 di ieri sera, martedì 7 febbraio, in una zona a 2 chilometri nord est dall’abitato di Neviglie, nelle Langhe.

A rilevarla i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con coordinate geografiche (lat, lon) 44.71.00, 8.1280, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa, accompagnata da un forte e breve boato, è stata percepita nettamente in una vasta zona compresa tra l’Albese e l’Astigiano. Sei minuti più tardi, alle 23.41, una seconda scossa è stata rilevata a una manciata di chilometri di distanza, con epicentro a Coazzolo, in provincia di Asti. In questo caso la magnitudo locale registrata dai sismografi è stata di 1.4, con una profondità di 19 chilometri.

Alle 23.57 il terzo fenomeno, sempre con epicentro Coazzolo, magnitudo locale di 1.3 e profondità di 15 chilometri. Alle 00.09 ancora una scossa, sempre a Coazzolo, con magnitudo 1.5 e 12 km di profondità.