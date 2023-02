Pedemontana, Pichetto annuncia: “Da Cipess via libera al progetto, partiranno i lavori”

“Il Cipess ha dato il via libera al progetto definitivo della Pedemontana piemontese. Con la firma della delibera nella seduta odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile partiranno i lavori per la costruzione del collegamento Masserano- Ghemme, il cui tracciato unirà Biella all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa. L'intervento rientra tra le infrastrutture strategiche prioritarie del paese. E' un obiettivo importante, dal valore di 384 milioni di euro, che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Ringrazio tutti coloro che hanno, per anni, hanno portato avanti con me questa battaglia. Sono molto soddisfatto”. Lo dichiara il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Sulla stessa linea d'onda i vertici di Regione Piemonte. «E’ un ulteriore passo verso la realizzazione di un'opera che il nostro territorio attente da tempo - confermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi - Il Ministro Salvini aveva già annunciato a dicembre la propria disponibilità a finanziare l'infrastruttura e con la convocazione di questa mattina dimostriamo la determinazione di metterla a cantiere entro il 2024»

Sono previsti circa 385 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto dell'opera che, una volta realizzata, garantirà il collegamento diretto di Biella con l'autostrada A26 Genova - Gravellona, in prossimità dell'abitato di Ghemme: «La Pedemontana Piemontese può finalmente diventare realtà - proseguono Cirio e Gabusi - chiederemo ora ad Anas di procedere speditamente verso l’individuazione, tramite bando di gara, del soggetto che realizzerà i lavori per poter aprire al più presto uno dei cantieri più attesi in Piemonte».