Mosca: “Finanziamento Pedemontana volontà politica che si è concretizzata, ora il territorio vigili sui tempi di attuazione”

La seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), tenutasi oggi a Palazzo Chigi, ha portato a termine alcune richieste che arrivano dai territori. Tra di esse, spicca la Pedemontana Piemontese. Un impegno che il Governo ha inteso perseguire a prescindere dal PNRR, come sottolineato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli durante la conferenza stampa alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

«Si tratta di un’opera molto attesa – commenta il consigliere regionale Michele Mosca – che vale circa 385 milioni di euro e per la quale sia la Regione Piemonte sia i sindaci dei territori interessati si sono fortemente spesi, considerando quello raggiunto un risultato storico». Mosca evidenzia come questa sia la «conferma di quanto preannunciato poco più di un mese fa dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Ovvero che, grazie al ministro Salvini e alla Lega di governo, la Pedemontana potrà finalmente essere ultimata, permettendo di connettere il Biellese con l’A26 Genova – Gravellona Toce in località Ghemme passando per il collegamento con Masserano. Allo stesso tempo, viene smentita la posizione del PD secondo la quale con questo governo nel 2022 ci sia stata una brusca frenata. Innanzitutto perché il suo insediamento è avvenuto a fine ottobre scorso, il che significa che in 3 mesi si è arrivati all’approvazione al CIPESS mettendosi al riparo dalla scadenza del 30/06/2023 per i fondi F.S.C.; inoltre già a dicembre il ministro Salvini aveva annunciato la propria disponibilità a finanziare l'infrastruttura. Una volontà politica che ora si è concretizzata in realtà».

«Esprimo pertanto grande soddisfazione per la conclusione dell’iter di finanziamento della Pedemontana Piemontese – conclude Mosca -. Ora il territorio vigili sui tempi di attuazione. Parimenti, occorre fare in modo che gli eventuali ribassi d’asta e tutte le somme in avanzo siano utilizzate per la realizzazione di opere complementari e accessorie evitando il rischio che vengano restituite a Roma».