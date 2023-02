Allontanamento zero: si cercano associazioni che facciano parte dell'Osservatorio sull’allontanamento dei minori

L’art.12 della legge 28 ottobre 2022 n. 17 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine” prevede l’istituzione dell’Osservatorio sull’allontanamento dei minori. Quest'ultimo sarà composto da soggetti che, per ruolo istituzionale, professionale e per ambiti rappresentati, sono in grado di svolgere il compito di monitoraggio della casistica, delle attività, delle prestazioni sociali e sanitarie allo scopo di programmare gli interventi idonei in tema.

"Mai più bambini che urlano e piangono - aveva affermato l'assessore Caucino nel suo intervento conclusivo prima del voto - perché spesso con l'inganno vengono portati via da scuola e dai loro genitori, mai più decreti di allontanamento perché il bambino arrivato a scuola con un livido, a casa non c'è la televisione, vive a contatto con troppi animali e in una cascina, mai più in posti con lucchetti alle porte e sbarre alle finestre o ragazzini che non possono mandare una e-mail alla propria mamma”.

A questo proposito ecco che la Regione Piemonte ha pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione di 3 Associazioni regionali interessate a far parte dell'Osservatorio sull'allontanamento dei minori.

Le offerte potranno essere presentate da giovedì 9 febbraio fino al 7 marzo.

In particolare, l'Avviso è rivolto ad associazioni - organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al Registro Unico del terzo settore o all’elenco delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate alla data di scadenza del presente Avviso;

2. essere impegnate in attività relative all’ambito tematico della LR 17/2022 come da relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio;

3. sede legale e/o almeno una sede operativa in Piemonte.