Uso in sicurezza della motosega, volontari della Protezione Civile a lezione a Mongrando

Nella giornata di sabato 4 febbraio, presso la sede della Protezione Civile di Mongrando, si è svolto il Corso ‘Uso in sicurezza della motosega’.

A spiegare l'iniziativa l'assessore Daniele Calligaris: “ Il volontario di Protezione Civile, sempre più spesso, è chiamato alla pulizia di sponde ed alvei di corsi d’acqua, alla rimozione di rami e piante caduti sulle carreggiate e della potatura e abbattimento di piante pericolanti. In questi ambiti, la motosega diviene uno strumento indispensabile nel lavoro dell’operatore di Prociv, macchina che tuttavia comporta gravissimi rischi se usata in modo scorretto. Dovere del volontario è infatti quello di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza ma anche delle altre persone presenti nei luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione. Ecco che allora risulta importante fornire al volontario tutte le nozioni fondamentali sulla normativa in materia di sicurezza e di protezione della salute (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e i più opportuni approfondimenti sulle caratteristiche tecniche, il corretto uso e la manutenzione dei DPI e della motosega. Saper utilizzare con precisione e sicurezza una motosega può permettere di intervenire più rapidamente e con più efficacia in situazioni di emergenza o di rischio. La nostra amministrazione e sempre attenta all’ eventuale gestione delle emergenze ricadenti sul nosto territorio territorio. Un grazie, alla “nostra” Protezione Civile che ha saputo, nei momenti più duri, essere sempre pronti, con passione, a mettersi in gioco per il prossimo e a dimostrare, ancora una volta, il valore della squadra”.

Queste le parole dell’assessore alla Protezione Civile del comune di Mongrando, al termine del successo ottenuto con il corso ‘Uso in sicurezza della motosega’ del gruppo di volontari.