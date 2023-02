Tonso nel Trofeo d’Inverno by Podio Sport, a Cavaglià arriva il Carnival Green by Fortedo della Luja

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la quarta prova del Trofeo d’Inverno by Pro Shop (18 buche Stableford 3 categorie) sponsorizzata da Podio Sport.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Marco Spigolon Crema punti 31, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 34, 2° Netto Filippo Serra Crema 34. 2a categoria: 1° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 38, 2° Netto Luca Maccagno Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Andrea Torricella Cavaglià 41, 2° Netto Flavio Romanelli Des Iles Borromees 36. 1° Ladies Maria Josè Delfino Cavaglià 35. 1° Seniores Gianni Feo Cavaglià 35. Le altre gare valide per il circuito si giocheranno domenica 19 febbraio e 5 marzo.

Guidano il ranking provvisorio dopo quattro gare: Gianni Feo con 143 punti seguito da Luca Maccagno con 139 e Mauro Ariel Blanc con 138. Nel lordo leader Daniele Tonso con 90. Il programma mensile del Golf Club Cavaglià prosegue domenica con la seconda edizione del "Carnival Green by Fortedo della Luja", louisiana a 4 sulla distanza di 18 buche in costume. Durante la giornata bugie per tutti e degustazione vini del Fortedo della Luja. A seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.