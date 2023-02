Tennistavolo Vigliano al Torneo Open, ecco com'è andata

Il Tennistavolo Vigliano scende in campo per il Torneo OPEN, di scena a Villadossola lo scorso 5 febbraio. Presenti: Emanuele Gritti, Giacomo Cenedese ed Elos Marino, che hanno partecipato alle gare di 5^ e 6^ categoria.

Nella 6^categoria Elos Marino, inserito nel girone 7 , ha battuto Guerra e perso con De Luca, occupando così il secondo posto nel girone e passando a disputare il tabellone principale a eliminazione diretta. Nel primo turno è uscito sconfitto con il forte Vesci Federico, che arriverà poi a giocare la semifinale del torneo.

Sempre in 6^ categoria, Giacomo Cenedese, inserito nel girone 11, composto da 4 atleti, è riuscito a vincere tutte le 3 partite disputate e passa da primo al tabellone principale. Al primo turno si è aggiudicato la vittoria senza tanta difficoltà contro Gianni Roberto, per fermarsi poi al secondo turno per mano di Stefano Torrero. In 5^ Emanuele Gritti ha avuto la meglio su Stefano Croci ma non con Alessandro Guastela. Una volta qualificato per il tabellone principale, ha perduto al primo turno contro Stefano Daniele.

Presenti anche Marino e Cenedese: qui il gioco si fa duro per i giovani atleti perché il livello e più alto rispetto al quello di 6^ categoria. Però se la giocano lo stesso con grinta e determinazione. Cenedese ha sfiorato il colpaccio nel suo girone, vincendo 2 partite e perdendone una! Solo per differenza set non riesce a passare, occupando il 3^ posto. Per Marino il livello degli avversari è troppo per lui: alla fine, 4^ posto nel girone ed eliminazione dal torneo. Tuttosomato una giornata positiva per Tennistavolo Vigliano, con molte partite disputate e tanta esperienza acquisita!