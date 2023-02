Tennistavolo, Simone Cagna medaglia d’argento al nazionale di Terni

Fine settimana ricco d’impegni e di grandi soddisfazioni per il T.T. Biella.

Venerdì sera, 3 febbraio, a Torino, si è recuperato un incontro di C2 girone C, tra la compagine del T.T. Biella RDM–Arredamenti David con la formazione del C.R.D.C. Torino S.

Sabato e domenica, a Terni, si sono giocati, oltre alle giornate rosa, i tornei maschili di terza categoria ed assoluto, cui hanno partecipato Simone Cagna e Vincenzo Carmona, titolari della formazione di B1 del TT Biella Carrozzeria Campagnolo.

Domenica, infine, a Villadossola, si svolto un torneo open di 5^ e 6^ categoria, cui hanno partecipato Gabriele Carisio, Gilberto Rollino e Stefano Torrero.

Serie C2–Girone C. L’incontro di Torino ha visto l’agevole vittoria del T.T. Biella RDM–Arredamenti David, con il punteggio di 5 a 0 sul “C.R.D.C. Torino S”. Con il capitano David Dabbicco in panchina, ancora fermo per un problema fisico, Fabio Cosseddu, Matteo Passaro e Nicolò Manfredi non hanno avuto particolari problemi ad imporsi alla squadra ospitante, ancora ferma al palo. Due punti di Matteo Passaro, su Sereno Regis e Solazzi, due di Nicolò Manfredi su Aru e Bergantin ed uno di Fabio Cosseddu su Solazzi. Venerdì prossimo sarà replicata la medesima trasferta; questa volta però, ad accogliere la formazione del T.T. Biella RDM – Arredamenti David, ci sarà la prima squadra del “C.R.D.C. Torino A”, tuttora imbattuta in vetta alla classifica. La sfida si annuncia ostica ma gli atleti biellesi sono attesi a un’altra grande prestazione. Classifica: C.R.D.C. Torino A 18, Tennistavolo Sisport A 16, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 12, Tennis Tavolo Torino 10, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, Valledora Alpignano Pub 82 4, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 4, C.R.D.C. Torino S 0.

Tornei maschili di terza categoria e assoluto di Terni.

Gli appassionati che sabato, in diretta streaming, hanno seguito il torneo nazionale di Terni sono rimasti letteralmente folgorati dalla prestazione di Simone Cagna. Man mano che il fortissimo atleta proseguiva nel cammino, inanellando vittorie, i commenti entusiasti sulla chat del T.T. Biella si moltiplicavano, dando a tutti l’impressione di essere li presenti a sostenere il portacolori biellese.

Alla gara di terza categoria, che ha visto ai nastri di partenza ben 108 partecipanti, ha partecipato anche Vincenzo Carmona. Per quest’ultimo, testa di serie numero otto, la giornata purtroppo non si rivela certamente di quelle da ricordare. Con le due sconfitte patite nel girone per mano del romano D’Arcangeli (12/8/6) e del trentino Bosetti (7/-4/6/-4/6), Carmona non riesce a superare il girone. A nulla vale la tiratissima vittoria sul reggiano Corniani (-5/4/6/-8/8).

Decisamente diverso il percorso di Simone Cagna. Partito quale testa di serie numero sei, supera il girone con le agevoli vittorie in tre set sul castellano Pezzini e sul portacolori del Villa d’oro Bignami. Con la certezza di chiudere in prima posizione il girone, non trova la giusta carica agonistica e soffre, molto più del dovuto, per battere l’ennese Messa (-8/6/10/-8/8). Nel tabellone finale Simone Cagna si supera, mostrando in varie occasioni tutto il proprio talento. Al primo turno batte Testiera, atleta campano tesserato per la Stella del Sud (9/9/7). Negli ottavi di finale supera il bravo Simon, di stanza al centro tecnico federale e tesserato per il Torino, con una prestazione “super”; dopo aver perso il primo set agli spareggi, nel secondo, sul 14 pari, ormai completamente spiazzato da un top lungo linea dell’avversario, si inventa un colpo dietro la schiena che lascia disorientato il rivale, vincendo quindi per 16 a 14 e pareggiando il conto dei set. Il giovanissimo avversario subisce psicologicamente il colpo; il terzo set, infatti, è facile appannaggio di Cagna. Nel quarto set Simon si ridesta, vincendo agevolmente; in bella lotta alla pari, ma cede poi sul finale (-10/14/7/-6/7), permettendo quindi a Simone il raggiungimento dell’obiettivo minimo (far parte dei primi 8), per la qualificazione al torneo assoluto di domenica. Ma la gara prosegue.

Nelle due partite, dei quarti contro il napoletano Serti (testa di serie numero 3), e in semifinale contro l’amico torinese Giai (testa di serie numero 2), Cagna sfiora la perfezione, imponendosi a entrambi in tre set; quando l’atleta biellese è così ispirato per gli avversari è veramente difficile giocarci contro.

In finale, contro Izzo, Simone, forse appagato, forse per merito del fortissimo avversario, che riesce a toglierli il tempo, perde in brillantezza e soccombe in tre set (6/6/6) vincendo una meritatissima medaglia d’argento.

Domenica 5 febbraio, nel torneo assoluto, il girone vede Cagna impegnato con Poma, Cerquiglini e Mongiusti. Contro il primo, atleta cagliaritano, accasato ora a Sassari, il biellese non ingrana la giusta marcia, perdendo in tre set (9/7/8); si rifà però subito dopo vincendo, col medesimo punteggio (9/7/8), contro il portacolori del Villaggio Lucca, Cerquiglini; purtroppo, anche la successiva brillante vittoria su Mongiusti, atleta che milita nel campionato di A2 con i colori del Milano Sport (11/-3/9/9), non è stata sufficiente per passare il turno. Infatti alla fine del girone, tre giocatori si trovano a pari merito e la classifica avulsa penalizza Simone Cagna, autore comunque, tra sabato e domenica, di una prestazione veramente memorabile.

Tornei open di quinta e sesta categoria a Villadossola.

Domenica, infine, a Villadossola, si svolto un torneo open di 5^ e 6^ categoria, cui hanno partecipato Gabriele Carisio, Gilberto Rollino e Stefano Torrero. Il veterano Gilberto Rollino, rientrato da poco nell’attività agonistica, partiva quale terza testa di serie. Tutto bene nel girone iniziale con le vittorie su Toscani, facile (5/3/7), e su Tancau, più laboriosa (-7/7/9/-9/6).

Nella fase successiva, a eliminazione diretta, Rollino supera prima Croci, poi, nei quarti, in quattro set, il compagno di squadra Stefano Torrero, per poi perdere, in semifinale, per mano del portacolori del Romagnano Tristan Filiberti. Anche per Stefano Torrero nessun problema nella fase iniziale. Facili le vittorie sia su Vesci sia su Christopher Filiberti. Prima di venire fermato nel derby fratricida, Torrero supera in tre set Cenedese (5/7/9), ex atleta TT Biella, ora accasato a Vigliano. Bel risultato anche per Gabriele Carisio che, pur non superando il primo ostacolo, ha fatto “uno scalpo” eccellente. Nel girone, infatti, alle sconfitte con Badellino e Tristan Filiberti, ha aggiunto la bella vittoria in tre set sull’ossolano Talato. Per Gilberto Rollino e Stefano Torrero, grazie all’ottimo piazzamento nella gara di sesta categoria, si sono aperte le porte del “quinta”. Per entrambi la gara termina però subito nel girone iniziale. Rollino, vittorioso su Caravano, è battuto da Introini e Daniele; Torrero batte Tonini, ma viene poi superato da Roggeri e Lupano.