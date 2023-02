Teens sfata il tabù vittoria, Rivarolo battuta 73-70 al Pajetta

Dopo 10 sconfitte consecutive il Teens torna alla vittoria e lo fa con una partita mozzafiato, vinta domenica sera 73-70 contro Rivarolo al pala Pajetta di Biella. Un successo che consente alla squadra di Boschetti di accorciare in classifica su CUS Torino e sulla stessa Rivarolo, ora a -1. Nonostante la superiorità tecnica mostrata durante gli sprazzi di bel gioco, il Teens si è dovuto sudare fino agli ultimi secondi un successo che può ridare morale e fiducia al gruppo.

L’mvp Gianluca Cena, autore di 32 punti con 9 triple a bersaglio ha commentato così la vittoria del Teens: «La desideravamo e l’abbiamo inseguita a lungo, non arrendendoci davanti alla difficoltà e continuando ad allenarci duramente. Ora non dobbiamo fermarci, perché abbiamo il talento e le qualità per provare a metterci dietro qualcuna delle nostre avversarie». Domenica altro match casalingo, in programma alle 18 al Palasport di Verrone contro Ciriè.

Tabellino Zeta Esse Ti Biella - Silerma Rivarolo 73-70 (15-15, 29-36, 49-51).

Biella. Brusasca 4, Cena 32, Cerri 13, Maffeo 1, Zimonjic 15, Lavino 4, Bona, Coppa, Angelino 4. Ne: Curvà, Pereira, Vioglio. Allenatore: Corrado Boschetti.

Rivarolo. Costa, Ronci 9, Castello 8, Tampellini 3, Pucci 9, Abrate 17, Morando 7, Boetto 2, Ferraresi 2, Sartore 13. Allenatore: Porcelli.