Pallanuoto, prima vittoria per l'Under 18 Dynamic - In Sport

Prima vittoria stagionale per il team under 18 di pallanuoto Dynamic In Sport del tecnico Mirko Remorini, che domenica ha sconfitto con un sonoro 31-3 la squadra Abundance Synchro di Pino Torinese.

Marcatori: Monteleone 6, Bocchino 4, Molinatti Gris 4, Nicolo 4, Germinetti 4, Ciaravino 3, Raise 2, Sumin 2, Mosca 1, Brunago 1. In formazione anche Levis, Scaramella, Copasso.

Il prossimo impegno sarà domenica 26 febbraio a Torino contro il team Torino 81.