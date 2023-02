Pallanuoto, l'Under 14 Dynamic In Sport si qualifica alle final four regionali

Risultato di prestigio per il team under 14 di pallanuoto Dynamic In Sport Biella: la squadra allenata da Paolo Musso e Remo Marfisi si è infatti qualificata per le final four che assegneranno il titolo regionale di categoria. Affronterà dal mese di marzo Torino 81 giallo, Aquatica Torino e Hydrosport.

Un traguardo raggiunto grazia al 9-9 conquistato domenica 5 febbraio nell'ultima giornata della prima fase, giocata a Susa contro l'Aquatica Torino. Pareggio che ha consentito a Biella di chiudere prima a pari merito proprio con l'Aquatica, ma con una migliore differenza reti. La formazione dell'ultimo match: Riccardo Maffioletti, Edordo Berto, Giacomo Todaro, 1 gol, Gregorio Fabbro, 1 go, Irene Scaramella, Matteo Franzoso, Nicolò Boggia, Pietro Canuto , 1gol, Mattia, capitano, 6 gol, Luca Armondi, Nicolò Brunago, Nicolò Radice, Lorenzo Ragona. Dirigente accompagnatore, Daniele Fabbro.