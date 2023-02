Biella Motor Team, l'augurio del sindaco Corradino

Sono oltre una ventina i ragazzi che hanno aderito con entusiasmo alla decisione della scuderia Biella Motor Team, in collaborazione con l’altra scuderia cittadina Biella 4 Racing, di indire un corso per aspiranti navigatori rally.

Si comincia nella serata di mercoledì 8 febbraio: con il supporto dell’Automobile Club Biella, presso i locali dell’ente in viale Matteotti a Biella si svolgerà il corso gratuito a cui è obbligatorio partecipare per potere, in seguito, chiedere per la prima volta la licenza per correre. Si proseguirà poi nelle serate di mercoledì 15 e 22 febbraio e 1° marzo – con gli insegnanti delle due scuderie - con il corso vero e proprio che insegnerà come diventare navigatori da rally. Le lezioni si terranno presso la pizzeria-ristorante Ghost’s che ha sede in via Trieste 45 a Biella.

Un ideale “in bocca al lupo” a tutti i corsisti ed alla scuderia Biella Motor Team in vista della nuova stagione è venuto dal Sindaco di Biella Claudio Corradino che, come già accaduto numerose volte in passato, non ha voluto far venire meno il suo sostegno al sodalizio cittadino partecipando alla cena sociale che si è svolta alla fine del mese di gennaio.