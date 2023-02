Biella, centro sportivo Rivetti, la carica delle 100 Rane Rosse al Trofeo Csi Biella, FOTO

Più di 100 atleti del gruppo In Sport Rane Rosse hanno partecipato alla seconda tappa circuito di nuoto CSI Piemonte Valle D’Aosta, Trofeo Davide Filippini. In vasca domenica nella piscina Rivetti Esordienti C, B, A e Ragazzi dei gruppi di Biella, Trivero e Crescentino.

Sul podio: Cecilia Tatone, prima nei 25 stile libero e seconda nei 25 delfino B, Camilla Gatto, terza bei 25 delfino C, Riccardo Abate e Alessandro Prina Mello, secondo e terzo nei 25 delfino C, Davide Crestani, primo nei 50 delfino B, Martino Miniggio, terzo nei 50 delfino Ragazzi, Alessandro Borio, primo nei 50 delfino e stile libero junior, Mattia Foglizzo, terzi nei 50 delfino e rana Junior, Matilde Lesna Maranetto, prima nei 50 delfino assolute, Giulio Carrara, secondo nei 25 dorso C, Anna Brentaro, terza nei 25 dorso C, Alessandro Peta, terzo nei 50 dorso B, Aurora Loro Lamia, terza nei 100 dorso ragazze, Vittoria Marsalisi, seconda nei 100 dorso junior, Giulia Cortese, terza nei 100 dorso assolute, Matilde Bochicchio, Amalia Oprea, Rebecca Ghelfi, prima, seconda e terza nei 25 rana C, Tommaso Toraldo, terzo nei 25 rana C, Matilde Santimone, seconda nei 50 rana B, Emanuele Toniolo, terzo nei 50 rana B, Luca Foglizzo, primo nei 50 rana e secondo nei 50 stile libero assoluti, Margot Domatti e Anna Brentaro, seconda e terza nei 25 stile libero C, Andrea Tagariello, secondo nei 25 stile libero C, Vittoria Marsalisi, terza nei 50 stile libero junior, Matilde Lesna Maranetto e Francesca Xillo, prima e terza nei 50 stile libero assolute.

La prossima tappa è in programma domenica 5 marzo a Novara.