Arcieri biellesi al fianco della Comunità Europea dello Sport 

Domenica 5 febbraio, a pochi giorni dalla cerimonia d’inaugurazione dell’anno Sportivo 2023 che ha visto la consegna delle bandiere europee ai Comuni che hanno ottenuto il titolo di “Comunità Europea dello Sport 2023”, nell'ambito nel progetto "Terra della Lana: Sport, Benessere, Turismo e Moda", la palestra comunale di Verrone ha ospitato la gara di tiro con l'arco indoor a 25 metri.

Giornata ricca e solenne per la Compagnia Arcieri Biella che festeggia anche il 50° della sua fondazione. Per l'occasione il sindaco di Verrone, Cinzia Bossi e il coordinatore del Comitato Organizzatore del progetto, Roberto Carta Fornon, premiano gli atleti che hanno conquistato il podio tra cui i biellesi Andrea Celso, medaglia di bronzo nella categoria arco olimpico master maschile, e Sara Pivaro, medaglia oro nella categoria arco olimpico master femminile. Ottimi risultati per la squadra master maschile e femminile entrambe medaglia d'oro.