Rizzo, Pd Biella: “Pedemontana: domani l’ultimo passaggio al Cipess”

a fronte delle notizie apparse su alcuni giornali negli ultimi giorni, mi sembra doveroso chiarire che il progetto della pedemontana piemontese è all’ordine del giorno del CIPESS di domani (o dopodomani, la data non è stata ancora stabilita con precisione).

Se il progetto passerà quest’ultimo passaggio si potrà procedere all’appalto integrato (progetto esecutivo + realizzazione opera) che Anas dovrà bandire e chiudere con la sottoscrizione del contratto d’appalto entro il 30.06.23. Se questa data non verrà rispettata la somma stanziata, 124 milioni di euro sui fondi FSC (fondo sviluppo e coesione), non sarà più disponibile. Quindi, dopo la brusca frenata dell’iter per tutto il 2022 dovuta a varie motivazioni di cui ho già detto nel comunicato del 25 gennaio scorso. Sembra che ora le cose possano rimettersi in carreggiata, anche se non bisogna abbassare il livello di attenzione sulla realizzazione di quest’opera, che connetterà la provincia di Biella e tutto il nord est piemontese all’alta Lombardia.

Quello che domani il Cipess dovrà autorizzare sarà l’aumento, superiore del 50% rispetto al piano economico dell’opera autorizzato con la delibera Cipess del dicembre 2021, dovuto all’aumento dei prezzi che si è avuto in questi 2 anni, che ha portato il costo dell’opera da 214 milioni di Euro a 382 milioni".