"La danza cosmica”, prosegue il corso di Unione Biellese Astrofili

Nuova serata all’insegna dell’astromia con Unione Biellese Astrofili all'Osservatorio di Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore.

Dopo l'osservazione della cometa Neanderthal del 1° febbraio, con più 120 partecipanti provenienti da tutto il Biellese ed oltre, venerdì 10 febbraio, alle 20:45, proseguirà il corso di avvicinamento all'astronomia con Flavio Frassati che presenta "La danza cosmica della luce e dello spazio".

“Sarà l'occasione – dice Flavio di Unione Biellese Astrofili - di un approccio alle stupefacenti ma anche sublimi teorie della relatività (ristretta e generale) di Einstein. In un percorso che dapprima appare quasi onirico, e poi sfocia in una visione cosmica che, giorno dopo giorno, sta incontrando continue conferme scientifico-sperimentali, come, ad esempio, la recente osservazione dei primi due buchi neri, "fotografati", che fino a poco fa vivevano nel limbo della semplice ipotesi teorica di Enstein. Sarà un argomento intrigante che val la pena di non perdere”