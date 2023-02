Il Comando di Novara ha inviato una squadra VF intorno alle 22:00 del 6 febbraio in via delle Rosette, angolo via Beltrami a Novara, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura che era ribaltata sul fianco.

La squadra ha messo in sicurezza l'area e i veicoli interessati. Sul posto erano presenti anche il 118 e la polizia municipale per determinare le cause dell'incidente. Le indagini sono attualmente in corso da parte degli enti competenti.