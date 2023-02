Parcheggi selvaggi a Biella, donna in carrozzina non riesce a passare su marciapiede e strisce (foto di repertorio)

Il fenomeno dei parcheggi selvaggi non conosce fine. Tanto da impedire, addirittura, il passaggio di una donna disabile. È successo ieri, intorno alle 14, in via Damiano Chiesa, dove tre auto erano in sosta sulle strisce pedonali e sui marciapiedi. Ad allertare le forze dell'ordine un uomo in compagnia della madre, seduta sulla propria carrozzina. Al loro arrivo, tutti i veicoli sono stati sanzionati.