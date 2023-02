Infortunio sul lavoro a Gaglianico, 54enne colpito all'occhio da un bullone

Non è in pericolo di vita l'uomo di 54 anni, rimasto coinvolto ieri in un infortunio sul lavoro. Il fatto è avvenuto a Gaglianico: stando alle prime ricostruzioni, il dipendente di una ditta torinese stava effettuando una riparazione ad un carrello elevatore all'interno di una ditta quando, all'improvviso, è stato colpito all'occhio destro da un bullone, che accidentalmente si staccava dal blocco motore.

Immediatamente soccorso dal 118, il malcapitato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri e personale Spresal per la raccolta dei rilievi che stabilità la dinamica dell'accaduto.