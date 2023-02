Incidente in Super allo svincolo per Cossato, a Biella scontro tra due auto (foto di repertorio)

Sono due le auto coinvolte nell'incidente stradale, avvenuto ieri, intorno alle 12.30, in Superstrada, allo svincolo per Cossato. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, intervenute per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.

Sempre ieri, poco prima delle 16.30, scontro tra due veicoli in piazza Primo Maggio: non si sarebbero registrati feriti. Sul posto la Polizia Locale.