Avrebbe riportato una sospetta frattura ad una caviglia l'anziano rimasto investito da un'auto nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio. È successo intorno alle 15.10, in via Ivrea, a Biella: ferito un uomo di 87 anni, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Alla guida una donna di 57 anni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.