Scontro tra due auto a Biella. È successo oggi pomeriggio, 7 febbraio, in via Cottolengo. Stando alle informazioni raccolte, i due conducenti, un uomo di 64 anni e una giovane di 27, non sarebbero rimasti feriti. I rilevi del caso sono stati raccolti dagli agenti di Polizia Locale.