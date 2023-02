Biella, lumini prendono fuoco dentro il Duomo. Una fedele nota il fumo e lancia l'allarme FOTO

Non si sa come ma per cause da accertare alcuni lumini posti su di un tavolino hanno cominciato a prendere fuoco all'interno del Duomo di Biella. Fortunatamente, in quel preciso istante, era presente una fedele in preghiera che ha subito dato l'allarme notando il fumo.

È successo poco dopo le 13 di oggi, 7 febbraio: in piazza è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che, in breve tempo, ha domato il principio d'incendio e messo in sicurezza l'area interessata. Le porte della cattedrale sono state aperte per consentire la fuoriuscita del fumo.