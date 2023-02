Biella, auto in viaggio perde carburante davanti all'ufficio postale di Chiavazza (foto di S. Zorio per newsbiella.it)

Disavventura per una donna alla guida, rimasta a piedi con l'auto. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 7 febbraio, davanti all'ufficio postale di Chiavazza in via Coppa: sembra che il mezzo abbia cominciato a perdere carburante rendendo scivoloso l'asfalto.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'automobile e il personale preposto per la pulizia della strada.