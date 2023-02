Auto fermata a controllo di Polizia. Ma un dettaglio tradisce uno dei due uomini a bordo: arrestato

Nel corso dell’ordinaria attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato ha notato transitare un’autovettura con a bordo un soggetto seduto lato passeggero, 66 anni originario di Canaro, noto per i suoi precedenti in materia.

Intimato l’alt al conducente, gli operatori hanno visto che l’uomo indossava un guanto solo in una mano e, con atteggiamento particolarmente nervoso, stringeva il palmo della stessa nel tentativo di occultare qualcosa. Pertanto, si è deciso di procedere ad un controllo più approfondito mediante perquisizione personale, estesa successivamente anche al veicolo, la quale dava esito positivo. Infatti, in capo al soggetto venivano rinvenuti due involucri in cellophane contenti gr. 2.5 di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo cocaina e oltre 13 gr. di sostanza presumibilmente di tipo hashish.

Inoltre, dall’analisi del telefono cellulare del sessantaseienne venivano rinvenuti alcuni messaggi dai quali poteva desumersi un’attività di spaccio perpetrata qualche minuto prima del controllo. Alla luce di tali elementi, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il soggetto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Biella ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma.

Il conducente dei veicolo, anni 52, residente a Vigliano Biellese, invece, veniva trovato in possesso di un piccolo involucro in cellophane contenete sostanza presumibilmente di tipo cocaina e pertanto sanzionato amministrativamente per la detenzione per uso personale.