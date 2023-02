Fuga di monossido di carbonio a Roppolo, 4 minori intossicati (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 19

Emergono ulteriori dettagli circa la fuga di monossido di carbonio avvenuto a Roppolo nella tarda mattinata di oggi, 7 febbraio. La perdita sarebbe da attribuire ad un malfunzionamento di una stufa a legna.

Stando alle prime informazioni raccolte, 4 minori sarebbero rimasti intossicati nelle esalazioni e trasportati al centro Otip di Torino, specializzato con camera iperbarica: si tratta di due bambine di 11 mesi e 5 anni, insieme a due adolescenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli adulti, invece, avrebbero rifiutato il ricovero in ospedale.

Il fatto

118, Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono precipitati a Roppolo per una sospetta fuga di monossido di carbonio da una stufa. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 di oggi, 7 febbraio: sembra, stando alle prime informazioni raccolte, che due famiglie siano rimaste intossicate nelle esalazioni.

Sarebbero 7 le persone (tra cui alcuni bambini) assistite dal personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso circa l'accaduto.