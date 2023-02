Tutto pronto a Borriana per la festa di San Defendente, in programma domenica 12 febbraio. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo di cavalli e trattori in piazza Mazzini; seguirà la Santa Messa e la benedizione finale, con sfilata e aperitivo in piazza offerto dai priori. Infine, alle 12.30, pranzo al Lido di Borriana.