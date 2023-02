A causa di lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, Cordar comunica che domani mercoledì 8 febbraio dalle 8,30 fino al termine della durata dei lavori, a Vigliano potrebbero verificarsi cali di pressione in via Lamarmora, corso Avilianum e via Conte Avogadro.

Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14.