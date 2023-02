Tante iniziative della Pro Loco a Ponderano: dai soggiorni marini al carnevale ai mercatini

La pro loco di Ponderano riparte con le attività. Tante le iniziative messe in calendario questo nuovo anno, a partire dai soggiorni mare che saranno presentati domenica 12 febbraio dalle ore 15 in sede. L'incontro sarà aperto a tutti.

In particolare sono sei i programmi di vacanze ai quali ha pensato la Pro loco, che andranno da inizio giugno fino a fine settembre, dove si è cercato di trovare un buon rapporto qualità prezzo in modo da renderle accessibili a più persone possibili. Si inizierà con la Sardegna, dal 3 /10 giugno ad Alghero, per poi tornare in terra ferma, riviera romagnola per i pacchetti lunghi da 12 /7 giorni. 25giugno/9 luglio Marebello; 10/22 luglio Viserba, 23 /30 luglio Igea Marina di una settimana, 28 agosto/ 9 settembre Igea Marina. Si concluderà come sempre con la Sicilia dal 17 al 24 settembre. Tutti i soggiorni sono organizzati in collaborazione con le agenzie di viaggio biellesi e romagnole e partiranno da Ponderano ; saranno in pensione completa , con trasporto incluso e con accompagnatore.

"Le iniziative e il loro ricavato sono sempre a favore del progetto "Una goccia per un sorriso" - spiega la Pro Loro - che ci vede sempre in prima linea per donare strumenti utili al reparto neonatale del nostro ospedale".

Domenica 26 febbraio dalle ore 14,30 ci sarà invece il carnevale dei piccini, un pomeriggio in allegria al centro sociale con i “ gonfiabili” e la merenda per tutti.

Ad aprile, il lunedì di pasquetta ritornerà invece la 29 edizione di gusti e sapori, arti e mestieri mostra zoologica che manca da tre anni.