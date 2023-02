Biella, l'Ex funicolare chiusa... "per neve"

Capita praticamente tutte le volte che nevica, e anche questa volta è successo: l'ex funicolare almeno fino a questo momento, oggi martedì 7 febbraio è chiusa "per neve", come affermano gli esercenti che si sono informati sul motivo dello stop.

Ieri l'impianto era fermo per manutenzione come era stato annunciato dal Comune da giorni, ma anche questa mattina le porte per entrare dove ci sono le cabine erano chiuse.

"Spiace - commentano dal Piazzo i titolari delle attività - perchè il quartiere senza ascensore è proprio deserto. Non c'è anima viva, non c'è chi viene a prendersi un caffè o il pane".