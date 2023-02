L’Intelligenza Artificiale al centro del nuovo incontro di Sellalab

Una tavola rotonda con esperti del settore per conoscere i progressi e le prospettive future dell'intelligenza artificiale, l’etica di queste tecnologie innovative e le sue applicazioni anche per imprese e imprenditori.

Saranno questi i temi che verranno affrontati a Biella mercoledì 15 febbraio dalle ore 18 durante il nuovo appuntamento organizzato da Sellalab presso la Sala Mostre del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 10.Il 2022 per il comparto dell'intelligenza artificiale è stato un anno record e in Italia il mercato ha raggiunto il valore di 500 milioni di euro, con una crescita del 32%. A evidenziarlo sono i dati della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui la quota più significativa del mercato dell'intelligenza artificiale del nostro Paese (34%) è legata a soluzioni per analizzare informazioni dai dati soprattutto per previsioni in ambiti di pianificazione aziendale e gestione degli investimenti.

L’iniziativa, che rientra nel ciclo di incontri organizzati da Sellalab sui temi del digitale e dei benefici sullo sviluppo economico del territorio, prevede una tavola rotonda con esperti del mondo dell’intelligenza artificiale che forniranno una panoramica generale del settore, raccontandone i recenti progressi e spiegando i concetti chiave. I relatori dibatteranno anche sull'utilizzo dell’IA, esplorandone potenzialità e limitazioni, e sull'etica di questa nuova frontiera, analizzando questioni quali la privacy, l'inclusione e la responsabilità.La serata si concentrerà, inoltre, sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale per le imprese, scoprendo come questa tecnologia può aiutare a migliorare i loro processi, aumentare l'efficienza e competere in un mercato globale sempre in evoluzione.

Spazio, infine, anche alle tendenze future dell'IA e le prospettive per il settore e di come gli individui e le organizzazioni possono prepararsi a nuovi scenari. Relatori saranno Davide Dellarole (responsabile programmazione e sviluppo territoriale IUSE – Istituto Universitario di Studi Europei; Federico Remiti – CEO di SameAI e appassionato di AI come abilitatore cognitivo per organizzazioni complesse), Diego Banchero (Cognitive Technologies e Project Management AceX S.r.l. & SameAI), Federico Angaramo (Senior Data Scientist) e Stefano Priola (CTO di Centrico).L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.sellalab.com nella sezione “Eventi”, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.