Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo: al comprensivo di Andorno la Polizia Postale incontra gli allievi, FOTO e VIDEO

Dalla campagna mirata al furto di utenze Instagram, ai terribili episodi di cronaca che sono stati la conseguenza di cyberbullismo sia nel Biellese che fuori provincia, al fatto che le stesse aziende oggi prima di assumere guardano il profilo social di una persona. Sono stati tanti gli spunti di riflessione che sono stati dati dal Sostituto Commissario della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Biella, Andrea Andreotti e dal Sovrintendente Claudio Quazza nella mattina di oggi martedì 7 febbraio ai ragazzi della scuola media di Andorno, in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.

“Se vedete qualcuno in difficoltà dovete dargli una mano, non unirvi agli altri a dargli contro, così è troppo facile – ha spiegato il Sostituto Commissario della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Biella, Andrea Andreotti - . Il cyberbullismo non è altro che bullismo diffuso sulla rete, dove tutto è amplificato. Voi non siete ancora imputabili perchè siete giovani, ma i vostri genitori sì. E tutto quello che comunque viene pubblicato resta in rete per sempre. Non vogliamo spaventarvi, ma essere un contatto utile per voi, dirvi come funzionano i social, come funziona internet. Il mondo che c'è dietro”.

Nella mattinata i ragazzi sono stati invitati a riflettere sull'utilizzo della rete, si è spiegato loro come “Tutto quello che fanno potrà essere impiegato contro di loro”, come ha dichiarato lo stesso Andreotti. Il Sovrintendente Claudio Quazza ha poi affrontato con gli studenti il tema dei profili falsi spiegando loro per esempio come riconoscerlo.

All'Istituto comprensivo di Andorno l'incontro di oggi è stato il punto di partenza di un progetto che da qui a fine anno coinvolgerà 18 classi: 5 delle elementari e 13 delle medie. A curare il progetto che riguarda appunto il bullismo e il cyberbullismo, è la responsabile dell'istituto, la professoressa Barbara Cancian: “Nelle 5° elementari parleremo per lo più di bullismo e faremo un incontro a partire da maggio. Ormai alla Comunione in genere viene regalato il telefonino ed è giusto che i ragazzi inizino ad essere sensibilizzati sull'argomento. Con la prima media faremo invece due incontri e ne faremo 3 con le seconde e altri 3 con le terze. Sarò io stessa a parlare agli allievi, a partire dalle nozioni più semplici promuovendo il confronto proiettando anche dei video”.