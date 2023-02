Chiorino nella giornata contro il bullismo e cyberbullismo: "Senza il rispetto in classe non esiste sistema scolastico degno di questo nome"

"Bullismo e cyberbullismo sono violenze che vanno contrastate con fermezza per ripristinare la cultura del rispetto in classe: senza di esso non può esistere nessun sistema scolastico degno di questo nome. Il dilagare di entrambe i fenomeni rappresenta la fotografia di una deriva della desertificazione valoriale che non distingue più la differenza tra forza e violenza. Bisogna restituire forza ai nostri valori cercando di abbandonare il concetto di una società che avanza diritti e rimanda agli altri i doveri. Prima come madre e poi come rappresentante delle istituzioni non posso rimanere inerte di fronte a fenomeni che generano effetti devastanti tra cui l'abbandono scolastico, la demotivazione e la depressione. Per questo abbiamo rafforzato le azioni di contrasto, emerse soprattutto dopo la pandemia ed il lockdown. Dal 2020 a oggi oltre 350 mila euro sono stati investiti in centinaia di progetti rivolti sia agli studenti che ai docenti delle scuole piemontesi. Tra le varie sfide legate al mondo della scuola - ha concluso l'assessore di Fratellid’Italia - vi è anche quella di restituire autorevolezza ai docenti".

I contributi regionali

L’ultimo in ordine di tempo è il bando dello scorso ottobre, che ha assegnato a 32 scuole superiori 6mila euro ciascuna per sviluppare percorsi didattici ed educativi di prevenzione, attraverso la diffusione della cultura della legalità, del rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il contrasto di ogni forma di discriminazione, la promozione dell'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psicofisica dei minori e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet. I progetti finanziati dalla Regione mirano a promuovere il benessere scolastico, specialmente nelle relazioni tra pari, e a creare un sistema strutturato all’interno dell’istituto, affinché lo stare bene a scuola sia la situazione “normale” e ordinaria. Sempre nel 2022, la Regione ha assegnato 5mila euro all’Asl Città di Torino, per integrare la formazione degli operatori che lavorano sul patentino smartphone, che sancisce il corretto uso del dispositivo.

L’Assessorato regionale ha messo in atto nell’anno scolastico 2021-2022 un bando per finanziare percorsi di formazione e approfondimento sull’uso dei "social media", e sul loro abuso sempre più frequente nella vita dei ragazzi, già a partire dalla scuola primaria. Grazie al contributo regionale, le Scuole Polo della Formazione hanno realizzato 14 percorsi formativi per docenti di ogni ordine e grado.

Nell’anno scolastico 2020-2021, pur nelle difficoltà del periodo caratterizzato dallo scoppio della pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria, la Regione ha finanziato la realizzazione di 33 percorsi di formazione rivolti a 1214 docenti di ogni ordine e grado. Gli argomenti trattati nei corsi attengono alla realtà drammatica e attualissima non solo del bullismo e del cyberbullismo, ma anche della dipendenza dai social media, dai giochi elettronici, del linguaggio dell’odio, della diffusione di false notizie attraverso il web.

Sempre nell’anno scolastico 2020-2021, l’Assessorato ha finanziato 45 progetti presso altrettante istituzioni secondarie di secondo grado, per promuovere il benessere scolastico fra gli studenti, con l’approfondimento dell’aspetto socio-relazionale. A oggi risultano essere stati coinvolti più di 8mila studenti e circa 310 docenti.

Altre iniziative

L’Assessorato regionale ha rinnovato il protocollo d’intesa pluriennale “Scuole che promuovono salute” con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per realizzare attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole. Con il protocollo, sono approvate le “Linee guida” 2021/2025, uno strumento di orientamento per la redazione dei piani dell'offerta formativa delle scuole e della programmazione socio-sanitaria locale per i referenti delle Aziende Sanitarie Locali, nonché del Piano Piemonte per l’Educazione fisica e lo Sport a Scuola.