7 febbraio, Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Oggi, martedì 7 febbraio si celebra, in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

E anche nelle scuole del Biellese sono previsti momenti di riflessione, come alla media di Andorno, dove dalle 9 alle 11 i ragazzi saranno coinvolti nell'iniziativa dalla Polizia Postale.

Il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile; “Together for a better internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata. Il Safer Internet Centre Italiano ha optato anche quest’anno per un’edizione online dell’evento, martedì 7 febbraio dalle ore 09:30 alle ore 13:00.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione, verrà trasmessa in streaming sui canali social del Ministero dell’Istruzione e sul portale www.generazioniconnesse.it

“Nella scuola italiana il 25% dei ragazzi lamenta di essere bullizzato sistematicamente. Lo studente che perseguita un compagno, aggredisce un insegnante o devasta la propria scuola deve prendere coscienza del proprio errore”. Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Secondo una ricerca dell’ “Osservatorio (in)difesa” realizzato da Terre des Hommes e OneDay, con l’aiuto di ScuolaZoo e delle sue community, che ha coinvolto più di 1700 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni in tutta Italia rivela che 1 adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti.